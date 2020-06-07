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Анрей Кончаловский знает в чем разница между эротикой и порнографией

Известный режиссер Андрей Кончаловский обьяснил разницу между эротикой и порнографией.

«В чем различие между эротикой и порнографией? Эротика — это описание или изображение сексуального смысла, она требует от тебя включить воображение, фантазию, можно сказать, стать соавтором рассказчика. Чтение эротического текста вызывает эмоциональное сопереживание и будит в читателе чувственное возбуждение, влечение.

Что касается порнографии, то откровенное зрелище сексуального акта действует в лоб на твое восприятие и вызывает скорее животный интерес, убивающий творческое воображение. Что тебе остается? Животная потребность удовлетвориться. И если ты сможешь себя поспешно удовлетворить, тебе больше незачем смотреть. Ты выключаешь экран — и тебе становится скучно, если не противно.

Эротика — это искусство. Порнография — это эксплуатация с целью заставить тебя заплатить. И, как любая эксплуатация, она ведет к опустошению», — пояснил именитый режиссер.

 

7 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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