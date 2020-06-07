12 проиранских боевиков убиты в результате воздушной атаки на востоке Сирии



Неопознанные летательные аппараты атаковали минувшей ночью позиции проиранских вооруженных формирований в районе Дейр аз-Зура на востоке Сирии. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Согласно их информации, в результате восьми атак были убиты 12 боевиков из иракско-афганского формирования.

Передают, что были уничтожены вооружения и боеприпасы, полученные проиранской милицией три дня назад.

Официальное агентство САНА не сообщило о случившемся. Когда Израиль наносит удары по военным иранским и сирийским армейским объектам, сирийские СМИ обычно сообщают об успешном отражении атаки и возлагают ответственность на Израиль.

Согласно источникам SOHR, беспилотные самолеты атаковали штаб-квартиру иранской милиции на базе Мэйзилэ, неподалеку от города Аль-Маядин, в восточной части мухафазы Дир аз-Зур. Были нанесены не менее восьми ударов.

Ночная атака по проиранским формированиям на востоке Сирии уже вторая за последнюю неделю. Ранее в районе аль-Букамаль на сирийско-иракской границе в результате атаки «неопознанных самолетов» были убиты 5 боевиков, находившихся в автомобиле. Центр мониторинга сообщил тогда, что «по-видимому, это сделали израильтяне». Проиранские силы в Сирии и Ираке не раз обвиняли Израиль в бомбардировках их баз в стратегически важном районе Аль-Букамаль.

https://news.israelinfo.co.il/world/87194