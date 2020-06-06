ВОЗ изменила свое отношение к маскам

Носить медицинские маски нужно всем, особенно когда нет возможности соблюдать дистанцию. Делать это желательно в общественном транспорте, магазинах или других публичных местах, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс».

Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения масок. Сообщалось, что их ношение может создать ложное чувство безопасности, привести к ненужным затратам и увеличить нагрузку на систему закупок. Теперь в ВОЗ считают иначе.

Напомним, по последним данным, в мире более 6,7 млн зараженных коронавирусом, почти 400 тыс. человек скончалось. Тем не менее многие страны начали ослаблять ограничительные меры.