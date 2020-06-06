Виталий Кличко не согласился идти на выборы под знаменем «Европейской Солидарности»

Действующий мэр Киева Виталий Кличко вспомнил, что у него есть своя политическая сила «УДАР» и отказал партии «Европейская Солидарность» выдвигаться от этой политической силы на мэра Киева и возглавлять список «ЕС» в Киевсовет на выборах 25 октября.

Вчера Ирина Геращенко записала видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко, в котором предложила, как и в 2015-м, идти на выборы в Киевсовет под общими знаменами. На такое предложение мэр Киева ответил отказом, заявив, что он является лидером партии «УДАР», которая также имеет популярность среди киевлян и именно под красными флагами «УДАРа» Кличко заявил, что пойдет на выборы.

При этом Виталий Кличко не отбросил возможность сотрудничества с «ЕС» и другими проукраинскими, и проевропейскими политическими силами, которые пройдут в Киевсовет. Еще несколько дней назад Виталий Кличко во время общения со СМИ отметил, что он пока не может сказать от кого будет баллотироваться в мэры Киева и какую партию поведет в Киевсовет.

Сегодня же окончательно все стало на свои места. Кличко будет реанимировать свой политический проект, который апробирует на местных выборах, дабы понять, есть ли смысл участвовать в парламентской гонке.