Вера в Путина в России разрушилась

В мае 2020г. независимая исследовательская «Группа Белановского» провела социологический опрос, посвященный изучению спектра политических настроений в российском обществе и трендов его изменения. Результаты исследования состоят в следующем.

В российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Тренд негативного отношения в федеральной власти, начавший формироваться еще в 2011 г. и вновь возникший после «крымского перерыва» в 2018 г., в 2020 г. был резко усилен пандемией коронавируса.

Хотя власти не были виноваты в возникновении пандемии, а многие приятые ими меры, вероятно, соответствовали сложившейся обстановке, имидж властей в массовом сознании резко ухудшился. Преобладающими эмоциями у людей стали раздражение, тревога и гнев.

Государственная провластная пропаганда перестала действовать. Во всех сегментах общества она вызывает все большее неприятие.

Основным объектом негативных высказываний стал лично президент Путин, а основной претензией к нему то, что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.

В разрезе электоральных сегментов анализ тренда общественных настроений позволяет сделать три основных вывода.

1. Наиболее массовым электоральным сегментом являются люди, прежде не интересовавшиеся политикой, «аполитичные». В настоящее время они политизируются, и в силу своей массовости смогут определять идеологическую обстановку в стране. В период с 2014 по 2018 гг. под влиянием пропаганды в их сознании возобладала идеология «Крымнаш», однако затем идеологический маятник качнулся в противоположную сторону, а именно в сторону демократической идеологии. Демократическая оппозиция, ранее бывшая маргинальным сегментом, в настоящее время может получить массовую поддержку со стороны бывших «аполитичных».

2. Чрезвычайно важным электоральным событием является уход от Путина его идейных сторонников, «правых державников». Этот сегмент слабо изучен российской политологией. Тем не менее, несомненно, что ныне входящие в него люди, как и большинство российского населения, критикуют Путина за его слабость и недееспособность. Трудно сказать, поддержит ли этот сегмент современных российских «демократов». Но с уходом в оппозицию этого сегмента Путин потерял последнюю идеологическую опору в обществе.

3. Ныне сегмент сторонников Путина состоит из нескольких практически не связанных друг с другом субсегментов, лишенных общей идеологии. В случае возникновения массовых протестов эти люди не встанут на поддержку Путина.

Значительная часть респондентов считает, что сложившаяся ситуация может привести к серьёзным социально-политическим потрясениям в стране. Под этим люди понимают массовые протесты, которые могут сопровождаться жертвами как со стороны протестующих, так и со стороны сотрудников силовых структур. Аргументами в пользу такого сценария опрошенные называют озлобление населения, которого не было в 1991 г., и цинизм власти. Вместе с тем, часть респондентов считает, что протесты будут относительно мирными.

В связи с разочарованием в построенной Путиным «вертикали власти» все большее число респондентов склоняется к необходимости перехода к парламентской форме демократии или, как минимум, к открытому и гласному обсуждению всех принимаемых решений.