В Японии призвали отобрать у России все Южные Курилы

Все четыре острова, относящихся к Южным Курилам, должны быть возвращены Токио, пишет на страницах Wedge Infinity японский обозреватель с политологическим бэкграундом Юкио Касияма, сообщает Росбалт.

По словам журналиста, упоминание в «Синей книге» МИД Японии того, что на острова южной группы Курильского архипелага, распространяется суверенитет страны, не слишком однозначно. Он предположил, что японские власти могли иметь в виду не все «северные территории»: Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, а только два последних острова. Если так, считает политолог, то «стратегический» расчет Токио на пространство для маневра на переговорах с Москвой может оказаться вредоносным.



«Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным и что Россия вряд ли пойдет даже на него», — напомнил Касияма. Он призвал свое правительство вернуться к первоначальным требованиям о передаче Токио всех четырех островов.

В противном случае, как подчеркивает исследователь, Япония ухудшит позиции и в других территориальных конфликтах, в которые вовлечена — в частности, с Южной Кореей и Китаем. Соперники Страны восходящего солнца могут счесть, что она слишком легко «расстается» со своими землями, аргументирует автор статьи.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ не раз подчеркивал, что нацелен на скорейшее заключение мирного договора с РФ, который бы вернул Южные Курилы.