В Украине изменились правила призыва в армию

В Украине изменились правила призыва в армию. В этом году сроки призыва были перенесены в связи с коронавирусом.Он начался 1 апреля и продлиться до 30 июня.

Сначала призыв коснется мужчин от 20 лет. В данный список не войдут те, кто имеет определенные ограничения или полное освобождение. Для этого свою несостоятельность для несения службы необходимо будет подтвердить документально. Изменения претерпевает также и призывной возраст. С этого года начнут забирать 18-летних парней.

Юноши без образования будут привлечены на 1,5 года службы, а выпускникам ВУЗов выделят всего лишь год на учебные тренировки. Такое постановление уже в силе. Количество призывников заметно увеличится. В данный момент цифра уже перевалила за 16000 человек. В Вооруженные силы будут направлены около 9000 человек, в Национальную гвардию более 5000. В Государственную пограничную службу пойдет меньше всего – не более 2000 человек.

Киев уже планирует призывать на службу около 600 человек.Самое большое количество призывников будет в Днепропетровской области, а второе место занимает луганская область. Расходы не будут соответствующими. Правительство уже успела насчитать около 70 миллионов гривен на начальном этапе.

Все необходимые вопросы, касающиеся прохождения службы, можно будет узнать по горячей линии, которая уже работает в полную силу с 5 марта.

Модернизация коснется и офицеров запаса, которые также будут проходить срочную службу. В возрасте до 43 лет все, кто не успел пройти службу, но успели получить воинское звание и отучились на военной кафедре, смогут принять участие в призыве. В 2020 году грядут серьезные перемены, которые коснутся всех сфер, начиная от военной службы и заканчивая пенсионными модернизациями с введением электронных трудовых и автоматического начисления стажа.