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В США еще один массовый расстрел

В США произошел очередной случай массого убийства с использованием огнестрельного оружия. Трагедия произошла в штате Алабама на юге страны.

По информации телеканала Fox, жители округа Морган накануне вечером сообщили в полицию, что слышат звуки стрельбы. Прибывшие стражи порядка обнаружили тела семерых убитых, в том числе трех женщин.

Кто совершил расстрел, правоохранители пока вычисляют.

Во многих городах США сейчас действует комендантский час, на улицах усилено присутствие силовиков — в связи с массовыми протестами из-за гибели от рук полицейских чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

6 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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