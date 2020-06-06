Британская киноакадемия объявила номинантов на премию года ВОЗ изменила свое отношение к маскам » В США еще один массовый расстрел В США произошел очередной случай массого убийства с использованием огнестрельного оружия. Трагедия произошла в штате Алабама на юге страны. По информации телеканала Fox, жители округа Морган накануне вечером сообщили в полицию, что слышат звуки стрельбы. Прибывшие стражи порядка обнаружили тела семерых убитых, в том числе трех женщин. Кто совершил расстрел, правоохранители пока вычисляют. Во многих городах США сейчас действует комендантский час, на улицах усилено присутствие силовиков — в связи с массовыми протестами из-за гибели от рук полицейских чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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