«Укрзализныця» пока не будет запускать поезда с бюджетными ценами на билеты

Немало украинцев с нетерпением ожидали возобновления движения поездов «Укрзализныци», и вот теперь, с ослаблением карантина, часть поездов вернулись на рельсы, вот только дешевых билетов в продаже не оказалось.

В настоящее время курсируют исключительно поезда Интерсити и Интерсити+, а в обычных составах работают только вагоны СВ и купе. Да и места в вагоны вышеупомянутых поездов также продаются не все, вагоны заполнены на 50 процентов, пассажиров рассаживают в шахматном порядке с целью увеличить социальную дистанцию.

Начиная с 1 июня 2020 года, поездка из Киева в Одессу будет стоить от 473 до 1214 гривен. Из Киева в Харьков – 1241 гривны. Из Киева в Мариуполь стоимость билетов стартует от 2369 гривен. Также из Киева в Ивано-Франковск поездка обойдется в сумму от 483 до 2046 гривен, смотря какой класс вагона.

По мнению экспертов, в компания просто решили заработать денег на том, что после длительного карантина украинцам необходимо срочно ехать по делам, вынужденно отложенных из-за вспышки коронавируса в стране. Для того, чтобы получить как можно большую прибыль «Укрзализныця «запустила только самые дорогие поезда и вагоны, чтобы не оставить людям выбора.