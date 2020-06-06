Тимофей Милованов рассказал как Юлия Тимошенко обманула МВФ

Юлия Тимошенко в 2008 не дала ход реформе, которую пообещала Международному валютному фонду. Об этом заявил экс-министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.

«Международный валютный фонд предлагал Украине первый транш без условий, но в результате того, что обещанная реформа не была проведена, отношение МВФ к Киеву изменилось», — сообщил Милованов. По его словам, с того времени МВФ не доверяет Киеву, из-за чего организация ставит условия, без выполнения которых украинская сторона не может получать кредиты.

«С того момента для Украины есть две «простые идеологии», при этом они не связаны с «Востоком и Западом» или «Россией и Европой»», -добавил Милованов. По его мнению, Украина или будет развиваться и создавать свою экономику, становясь сильнее, или останется государством, не выполняющим обещания.