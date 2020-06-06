Радиоведущая Юлия Норкина покончила с собой

Спустя несколько часов на YouTube вышел видеоролик, в котором блогер Антон Суворкин высказал другую версию. Ссылаясь на свой источник, молодой человек убежденно говорит в камеру, что Норкина покончила с собой.

Блогер сообщил: «Вчера дети Андрея и Юлии Норкиных нашли тело матери в их загородном поместье. Юлия Норкина повесилась. Люди из их окружения говорят, что у Андрея появилась дама сердца на работе. Жена узнала об интрижке. Как утверждают работающие с ними люди, утром эта девушка получила огромный букет цветов».

Суворкин предположил, что цветы ей отправила именно супруга телеведущего.

Андрей Норкин пока никак не прокомментировал эту версию событий, у которой,нао призать, нет ни одного доказательства.