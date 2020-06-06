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Радиоведущая Юлия Норкина покончила с собой

5 июня случилась трагедия в семье известного российского ведущего Андрея Норкина. Умерла его жена Юлия. Женщина работала радиоведущей и была известной публичной персоной.

Официальная версия-смерть от инфаркта,но не все так однозначно. По инсайдерской информации,причина смерти совершенно другая.

5 июня Андрей Норкин  сообщил, что его супруга Юлия скончалась. Телеведущий не уточнил причин смерти. О них СМИ рассказал друг семьи Евгений Спицын. По словам историка, из-за нервного напряжения у 53-летней радиоведущей случился инфаркт.

После в Сети появилась неподтвержденная информация о тяжелой болезни Норкиной, с которой она якобы боролась последние несколько лет.

Спустя несколько часов на YouTube вышел видеоролик, в котором блогер Антон Суворкин высказал другую версию. Ссылаясь на свой источник, молодой человек убежденно говорит в камеру, что Норкина покончила с собой.

Блогер сообщил: «Вчера дети Андрея и Юлии Норкиных нашли тело матери в их загородном поместье. Юлия Норкина повесилась. Люди из их окружения говорят, что у Андрея появилась дама сердца на работе. Жена узнала об интрижке. Как утверждают работающие с ними люди, утром эта девушка получила огромный букет цветов».

Суворкин предположил, что цветы ей отправила именно супруга телеведущего.

Андрей Норкин пока никак не прокомментировал эту версию событий, у которой,нао призать, нет ни одного доказательства.

 

6 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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