Наследники Михаила Кокшенова уже вступили в борьбу за имущество артиста

Наследники скончавшегося Михаила Кокшенова,не успев даже похоронить его,уже принялись делить наследство.

Артист являлся владельцем квартиры в Москве стоимостью примерно 70 миллионов рублей и загородного особняка ценой около 50 миллионов рублей. Вскоре станет известно, кому достанется его наследство. К делу о дележе уже подключили юриста.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кто с наибольшей вероятностью может стать обладателем имущества актера.

Среди претендентов две супруги артиста — Наталья и Елена. Так же на наследство претендует дочь артиста Алевтина. Самой большой неожиданностью стало заявление сиделки Кокшенова Ферузы,что она тоже рассчитывает что-то получить.

По слухам, Михаил Кокшенов в последнее время находился в плохих отношениях с дочерью. Некоторые предполагают, что звезда мог не включить ее в свое завещание. Однако, по мнению правозащитника, Алевтина в любом случае имеет право вступить в наследство.

Сергей Жорин отметил, что с большой вероятностью свою долю получит супруга Михаила Кокшенова — Наталья. При этом ее дочери претендовать на наследство не могут, поскольку официально в качестве детей актера не зарегистрированы. «Дочь — это та, чье родство установлено в соответствии с законодательством», — подчеркнул юрист.

В целом,история обещает стать очередным публичным скандалом,если только наследники не договорятся между собой мирно.