Найдена планета, где с вероятностью 90% есть жизнь

В трех тысячах световых лет от Земли находится Kepler 160 –– звезда, похожая на Солнце. Исследователи нашли четвертую планету вокруг нее. Исследователи назвали ее KOI-456.04 –– по размерам и орбите она похожа на Землю. Ученые предположили, что это лучший кандидат для обитаемой экзопланеты. Астрономы предполагают, что им нужно больше времени уделять поиску планет, которые вращаются вокруг звезды Kepler 160. Там небесные тела могут получать достаточное количество освещения, чтобы они были приспособлены к жизни.

Данные о новой экзопланетте, вращающейся на орбите Kepler 160, показали, что KOI 456.04 выглядит в два раза больше Земли и, по-видимому, находится примерно на таком же расстоянии, как Земля до Солнца. Небесное тело получает почти столько же света, сколько Солнце от Земли.

Автор научной статьи Рене Хеллер отметил, что обнаруженная ими экзопланета является на порядок больше многих других планет, которых признают кандидатами на наличие на них жизни. «Сочетание такого размера планеты и центральной звезды, похожей на Солнце, обеспечивает ей особенность и «узнаваемость», –– отметил он.

Несмотря на то, что «двойник» Земли больше нашей планеты, условия на ее поверхности могут быть сходными, заявляют исследователи. Они предполагают, что средняя температура на ней может приближаться к 5 градусам по Цельсию. Вероятность того, что KOI-456.04 является планетой составляет пока 85%.