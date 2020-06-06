Чехия выслала из страны российских дипломатов Диетологи рассказали чем заменить поливитамины » Maruv представила новый сингл Украинская певица Maruv представила новый сингл I Want You, который стал ее первой новинкой с осени 2019 года. Трек опубликован на странице исполнительницы в YouTube и других социальных сетях. По словам артистки, песня была записана еще полтора года назад, однако выпустить ее решили только сейчас. «Недавно мы поняли, что его время пришло!» — прокомментировала она релиз. Трек был записан с продюсером BOOSIN, который сотрудничал с певицей при работе над ее первым суперхитом Drunk Groove.

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