Лера Кудрявцева посоветовала обнищавшим россиянам есть побольше черной икры

Иосиф Пригожин недавно пожаловался, что из-за эпидемии коронавируса многие артисты остались без средств к существованию.

Судя по всему, далеко не все представители шоу-бизнеса голодают. Кудрявцева, к примеру, рассказывает о том, насколько полезной является черная икра.

«Поскольку этим летом моря и океаны вряд ли будут доступны, будем есть икру», — написала телеведущая. Также она рассказала о том, какие полезные вещества содержатся в этом продукте — жирные кислоты, качественный белок, различные микроэлементы.

По словам Кудрявцевой, черную икру необходимо употреблять всем людям, которые живут далеко от моря. Пользователи сразу напомнили телеведущей о последних заявлениях Пригожина и других звезд шоу-бизнеса, жалующихся на нищету.

Всего за несколько часов публикация Кудрявцевой собрала более тысячи комментариев, в основном, негативного характера. Многие пользователи подчеркнули, что телеведущей необязательно рекламировать черную икру, поскольку ее купят те, у кого есть деньги, а обычному человеку этот продукт недоступен. «Мы не знаем даже вкуса чёрной икры. Недоступно», «Мне бы такую баночку! Живя в Астрахани, я её лет 20 точно не ела», — написали подписчики.