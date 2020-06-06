Игрок итальянского клуба «Ювентус» португалец Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов. Об этом пишет издание Forbes.
По данным издания, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов, что тоже является рекордом среди профессиональных футболистов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров.
По нынешнему контракту с «Ювентусом» Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов. Криштиану Роналду — третий миллиардер среди спортсменов.
Ранее ряды миллиардеров пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер, оба — американцы.
Криштиану Роналду, который также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», становился чемпионом в четырех странах и пять раз — обладателем «Золотого мяча». Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов: один раз — в составе «Манчестер Юнайтед» и еще четыре — вместе с мадридским «Реалом».
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