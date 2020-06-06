Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов

Игрок итальянского клуба «Ювентус» португалец Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов. Об этом пишет издание Forbes.

По данным издания, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов, что тоже является рекордом среди профессиональных футболистов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров.

По нынешнему контракту с «Ювентусом» Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов. Криштиану Роналду — третий миллиардер среди спортсменов.

Ранее ряды миллиардеров пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер, оба — американцы.

Криштиану Роналду, который также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», становился чемпионом в четырех странах и пять раз — обладателем «Золотого мяча». Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов: один раз — в составе «Манчестер Юнайтед» и еще четыре — вместе с мадридским «Реалом».