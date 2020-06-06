Как ханаанеи, враги израильтян, сохранили генетическую целостность. Из истории Ближнего Востока

Новое международное междисциплинарное исследование дает интригующие ответы на вопросы о происхождении и истории ханаанеев. В статье, опубликованной 28 мая в престижном рецензируемом журнале Cell, ученые сообщают, что на протяжении тысячелетий широко рассеянные ханаанеи сохранялись в качестве демографически цельной группы.

Одно из захоронений, изучавшихся в ходе исследования. Около 1600 года до н. э. Dr. Claude Doumet‑Serhal/Wellcome Trust Sanger Institute

Исследование было проведено посредством анализа генома древних образцов ДНК останков 93 человек из девяти ханаанских поселений бронзового века по всему Леванту.

«Ханаанеи, хотя и жили в разных городах‑государствах, были культурно и генетически похожи», — говорит специалист по древним ДНК Еврейского университета Лиран Кармель.

На протяжении веков ученые спорили о том, кем были ханаанеи и откуда они родом. «Заклятые враги» завоевателей‑израильтян, ханаанеи описывались в Библии и в исторических документах, начиная с 1500 г. до н. э., как группа народов, живущих по всему Леванту, которыми управляли собственные цари.

Исследование показало также, что у них была генетическая связь с группой людей, которые медленно и непрерывно мигрировали из далеких горных районов Кавказа и/или Загроса. Это особое генетическое смешение ханаанских и горских народов все еще можно наблюдать в той или иной форме у современного арабоязычного и еврейского населения.

«Результаты нового исследования показывают: термин «кнаанит», известный из археологической и исторической литературы, генетически соответствовал в основном однородной группе людей — это была не просто некая общность, но именно народ с похожим происхождением», — заявил 28 мая профессор древней генетики Гарвардского университета Дэвид Райх.

Данные образцов ДНК, которые были получены от 73 новых останков людей из пяти археологических памятников по всему Южному Леванту, датируемые средним‑поздним бронзовым веком, были добавлены к ранее обобщенным данным от 20 останков людей из четырех других мест. Исследование было завершено большой междисциплинарной группой, в том числе биологическим антропологом Венского университета Роном Пинхаси, генетиком Еврейского университета Шаем Карми, археологом Тель‑Авивского университета Исраэлем Финкельштейном, Кармелем из Еврейского университета и Райхом из Гарвардского университета.

В то время как археологические находки на ханаанских объектах указывали на то, что большие народы имели свою особую материальную культуру, до сих пор было неизвестно, составляли ли они отдельную генетическую группу.

Результаты ханаанских образцов были перепроверены в сравнении с другими древними народами, включая филистимскую ДНК из недавних научных исследований. Кармель, который исследует древнюю ДНК и эволюцию человека, говорит: «Мы видим, что генетически ханаанеи больше похожи друг на друга, чем другие группы в регионе».

Оружие и драгоценности из ханаанского храма XII‑го века до н. э. в Лахисе. T. Rogovski

Непрерывно продолжающаяся миграция?

В статье «Геномная история бронзового века Южного Леванта» авторы пишут, что у их исследования было три цели: «Мы стремились определить степень генетической однородности обитателей объектов, связанных с ханаанской материальной культурой. Во‑вторых, мы проанализировали данные, чтобы получить представление о сроках, степени и происхождении потока генов, которые привели уроженцев Загроса и Кавказа к южному Леванту бронзового века. В‑третьих, мы оценили ту степень, в которой дополнительный приток генов повлиял на регион с того времени».

Кармель говорит, что население бронзового века (около 3500–1150 гг. до н.э.) в Южном Леванте — сегодняшних Израиле, Иордании, Ливане и некоторых частях Сирии — не было статичным. «Скорее, мы наблюдаем свидетельства перемещения людей в течение длительных периодов времени с северо‑востока древнего Ближнего Востока, включая современную Грузию, Армению и Азербайджан, в регион Южного Леванта», — заявил он в пресс‑релизе Еврейского университета по поводу нового исследования.

Профессор генетики Еврейского университета Шай Карми сообщил о ханаанских образцах: «Мы обнаружили, что их происхождение — примерно равная смесь людей с Кавказа /Загроса, а также местных жителей из Леванта».

3500‑летний глиняный фрагмент, найденный в Тель‑Гаме (ханаанский город Ярза). Март 2020 Emil Eljam/Israel Antiquities Authority

Карми сказал, что, согласно полученным данным, «между 8000 и 3500 лет назад произошла миграция из Кавказа / Загроса в Левант, которая заменила некоторую часть населения (и, возможно, миграция продолжалась)… Мы показали, что люди мигрировали с Кавказа / из Загроса и генетически ассимилировались в Леванте. То есть они не оставались независимой и отдельной группой, а слились с местным населением».

Карми добавляет, что ученые все еще не знают, как и почему происходила эта миграция: «Процесс смешения популяций был и остается распространенным среди людей».

Хурритские связи и пурпурный цвет

Объяснение того, почему народы могли постоянно мигрировать в Левант, можно найти в теории о хурритском происхождении самого названия «ханаанеи». Согласно статье в Cell, хурритский был языком, на котором говорили на северо‑востоке древнего Ближнего Востока — в том числе, возможно, и на Кавказе.

Статья «Ханаан/Ханаанит» в «Энциклопедии Библии» Института Бялика сообщает, что название может быть связано с пурпурным красителем. Также там говорится, что в «Табличках Нузи» (около 5000 табличек, найденных в современном Ираке, в основном датируемых хурритским периодом, 15 век до н.э.), хурритское слово «кинахху» используется для обозначения библейского термина «аргаман» — «пурпурный» цвет, краситель для которого получали из улиток мурексов.

Раковины улиток Murex. Тель Шикмона, Израиль. Ранний железный век, X–VII вв. до н. э. Israel Antiquities Authority/Moshe Caine

В довольно запутанном объяснении обнаруживается связь между этим хурритским словом, означающим «пурпур», и древнегреческим названием Леванта «Финикия», что означает «Земля пурпура».Также упоминается древняя египетская переписка, рассказывающая о поимке торговцев пурпурными красителями — «кинану» — в то время как фараон совершал поход в Сирию в 1428 году до н.э.

Согласно «Энциклопедии древней истории», «теории ссылаются на «Ханаан» как на производное от хурритского слова, обозначающего «пурпурный», и, поскольку греки знали ханаанцев как «финикийцев» (по‑гречески «пурпурных»), так как финикийцы работали с пурпурным красителем, греки называли их «пурпурными людьми», это объяснение является наиболее вероятным».

Кусочки шерсти, окрашенные в разные цвета красителем из улиток Murex trunculus. Ptil Tekhelet/Moshe Caine

Предполагая, что ханаанеи были «пурпурными людьми» или, по крайней мере, торговцами очень ценным пурпурным красителем, мы можем объяснить распространение хурритских имен правителей в ханаанских поселениях, которое задокументировано во 2‑м тысячелетии до н.э.

В образцах, взятых у останков 35 человек из Тель‑Мегиддо (север Израиля), было обнаружено, что приток мигрантов из — возможно, говорящих на хурритском языке — районов Загроса / Кавказских гор продолжался, так как отмечается рост процента этой чужеродной ДНК в нескольких «аномалиях», найденных в этом месте.

«Ханаанское общество Мегиддо, безусловно, толерантно относилось к иностранцам и иммигрантам, о чем свидетельствуют некоторые генетические «аномалии», которые мы обнаруживаем там», — говорит генетик Карми.

Вид на Мегиддо, откуда исследователи взяли большинство образцов ханаанской ДНК. Megiddo Expedition

Археолог Финкельштейн сообщил, что эти люди были похоронены недалеко от дворца в могиле, связанной с фантастически сохранившейся ханаанской «королевской гробницей», обнаруженной недавно.

На вопрос о причинах миграции Финкельштейн ответил: «Почему <это произошло> — хороший вопрос, на который пока у нас нет ответа».

«Мы думаем, что родиной этих людей был Кавказ. Чтобы дойти оттуда до Мегиддо, потребуется много времени, возможно, месяц или больше, но я не думаю, что это выглядело именно так. Вероятно, мы говорим о постепенном движении на юг, которое продолжалось понемногу на протяжении веков», — говорит Финкельштейн.

Мужское золотое колье из ханаанского захоронения в Мегиддо. Adam Prins

Он также ссылается на археологические находки бронзового века, обнаруженные в Леванте, которые связывают материальную культуру горцев Кавказа с Левантом раннего бронзового века, например, сосуды из Хирбет‑Керака (Бет‑Йера). «Позже, во втором тысячелетии, мы видим хурритские имена местных правителей в табличках из Амарны <14‑го века до н. э.>, включая имя правителя (царя) города‑государства Мегиддо — Биридия».

По словам Карми, «сила миграции с северо‑востока древнего Ближнего Востока и тот факт, что эта миграция продолжалась в течение многих веков, может помочь объяснить, почему правители городов‑государств в Ханаане в позднем бронзовом веке носили несемитские, а хурритские имена… Между этими регионами существовали прочные и активные связи посредством миграции людей, которые помогают понять общие элементы культуры».

Расписные пластины из кости, обнаруженные в 3600‑летней ханаанской могиле в Мегиддо, вероятно, покрывали коробку из дерева или другого недолговечного материала Adam Prins

Хурритская / ханаанская диаспора?

Авторы статьи утверждают: «Мы обнаружили, что как арабоговорящее, так и еврейское население имеют более чем 50% общих генов, связанных с древними жителями Ближнего Востока». В то же время прямой «вклад» ханаанеев в генетику современного населения не может быть точно определен, пишут они.

Значит, существует какая‑то генетическая связь между ханаанеями и современным арабоязычным и еврейским населением? Кармель из Еврейского университета смеётся, когда его спрашивают, будут ли методы его исследовательской группы доступны для тех, кто хочет проверить, имеют ли они еврейское происхождение.

«Это было бы, мягко говоря, чересчур», — говорит он, указывая любопытствующим на многочисленные онлайн‑сайты генетического тестирования, доступные на рынке.

Акротири, минойское поселение бронзового века на греческом острове Санторини, где извергался разрушительный вулкан Тера Gretchen Gibbs

Райх из Гарварда заявляет, что в древнем мире есть и другие примеры рассеянных территориально, но культурно и генетически близких людей: «Мне нравится аналогия с двумя другими известными древними культурами, которые населяли восточное Средиземноморье примерно в то же время, что и ханаанеи: 1) племена, связанные с «минойской» культурой древнего Крита, и 2) племена, связанные с «микенской» культурой древней Греции. Археологи, изучающие материальные останки этих племён и документы, оставленные микенцами, дали имена этим древним культурам, но всегда оставался вопрос, были ли материальные артефакты, связанные с этими культурами, связаны с однородными генетическими популяциями. В 2017 году мы опубликовали документ, показывающий, что на самом деле и «минойцы», и «микенцы» соответствовали относительно однородному генетическому кластеру (отличавшемуся друг от друга, а также от жителей как востока, так и запада Средиземноморья)».

Разговоры о рассеянных, но взаимосвязанных народах наводят на мысль о еврейской диаспоре. Показывает ли новое исследование, что ханаанеи были частью какого‑то подобного типа диаспоры, простирающейся от Кавказских гор? Шай Карми из Еврейского университета выразил сомнение: «Я не уверен, что это действительно диаспора. Может быть, это больше похоже на то, как испанцы переселились в Америку несколько сотен лет назад и слились с местным населением».

Есть также современные примеры подобных отношений, говорит Карми: «Например, евреи‑ашкеназы со всего мира генетически очень похожи. Друзы живут во многих странах на Ближнем Востоке, но генетически похожи… Афроамериканцы живут в США сотни лет, но подавляющее большинство их генетических предков имеют общее происхождение с жителями Западной Африки».

Поскольку ученые собирают все больше данных о ДНК древних людей, можно задаться вопросом, являются ли различия между современным и древним человеком сколько‑нибудь значительными. Видимо, это вопрос перспективных исследований.

Реставратор работает над бронзовым котлом, найденным в ханаанском храме XII‑го века до н. э. в Лахисе. T. Rogovski

«В целом люди, которые жили тысячи лет назад, очень похожи на современных людей, — говорит Кармель. — Если вы вернетесь назад во времени — например, к началу эры сельского хозяйства в Европе, — вы сможете отслеживать изменения в адаптивных аллелях, таких как толерантность к лактозе. Но это не относится к популяциям бронзового века, которые действительно близки к современным популяциям».

Аманда Борщел‑Дан. Перевод с английского Семена Чарного