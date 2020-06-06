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Голливуд возобновит съемки 12 июня

Съемки кино- и телепроектов могут быть возобновлены в Калифорнии уже 12 июня, заявили власти штата.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Калифорнии, продюсерам понадобится разрешение местных органов здравоохранения, чтобы вновь приступить к съемкам.

Съемки по всему миру были приостановлены в середине марта, чтобы сдержать распространение пандемии.

Ранее на этой неделе рабочая группа, состоящая из представителей крупнейших голливудских киностудий и профсоюзов, предложила проводить обширное тестирование на коронавирус, ежедневную проверку симптомов и предпринять другие меры предосторожности, чтобы актеры и члены съемочных групп могли вернуться к работе.

6 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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