Голливуд возобновит съемки 12 июня

Съемки кино- и телепроектов могут быть возобновлены в Калифорнии уже 12 июня, заявили власти штата.
Согласно заявлению Министерства здравоохранения Калифорнии, продюсерам понадобится разрешение местных органов здравоохранения, чтобы вновь приступить к съемкам.
Съемки по всему миру были приостановлены в середине марта, чтобы сдержать распространение пандемии.
Ранее на этой неделе рабочая группа, состоящая из представителей крупнейших голливудских киностудий и профсоюзов, предложила проводить обширное тестирование на коронавирус, ежедневную проверку симптомов и предпринять другие меры предосторожности, чтобы актеры и члены съемочных групп могли вернуться к работе.
Leave a Reply