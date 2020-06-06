Германия обяжет все автозаправочные станции заряжать электромобили

Все немецкие автозаправочные станции обяжут предоставлять функцию зарядки электромобилей, сообщается в плане стимулирования экономики, представленном министерством финансов Германии. Кроме того, государство удвоит субсидии при покупке электромобилей с трех до шести тысяч евро, а также инвестирует средства в исследования в области аккумуляторов и других компонентов электромобилей.

Власти многих развитых стран планируют в ближайшие десятилетия практически полностью перейти на электромобили. Они уже сейчас имеют сильные стороны в сравнении с классическими автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, в том числе отсутствие вредных выбросов и зачастую лучшую динамику при езде. Но их всеобщее распространение сдерживают недостатки текущего поколения электрических машин. Одна из главных проблем заключается в зарядке: ее приходится проводить часто, обычно раз в 200-300 километров, а сам процесс проходит долго, от часа до нескольких часов.

Обычно государства, поддерживающие переход своих граждан на электромобили, помогают им с помощью субсидий, которые заметно сокращают разницу в ценах между сопоставимыми электрическими и бензиновыми моделями. Но на технические недостатки электромобилей это не влияет. В начале июня министерство финансов Германии представило пакет мер для борьбы с кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса, а также для стимулирования дальнейшего развития, общим размеров 130 миллиадров долларов. Большой блок в этом документе посвящен государственной поддержке электромобилей.

Несколько мер касается развитию зарядных систем. Государство планирует обязать все бензиновые и дизельные заправочные станции предоставлять опцию зарядки электромобилей. Кроме того, в документе отмечено, что необходимо в ближайшее время разработать единую систему оплаты зарядки. Также в документе отмечается, что государство будет поддерживать внедрение зарядок в общественных учреждениях, таких как больницы, спортивные комплексы и другие. На эти меры, а также поддержку исследований в области компонентов электромобилей, Германия планирует выделить 2,5 миллиарда евро.

Государство также удвоит свою долю субсидий для электромобилей стоимостью до 40 тысяч евро с трех до шести тысяч (еще три тысячи субсидирует сам производитель). В документе содержатся и другие нововведения, касающиеся электрического транспорта.

Другие страны тоже вводят государственные меры по распространению зарядных станций. Например, в Великобритании ввели требование, по которому все новые дома должны быть оснащены ими, и без этого новый дом невозможно сдать в эксплуатацию.