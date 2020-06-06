Генштаб ВСУ издал указ о сокращении десантных войск и морской пехоты на 20% перед угрозой наступления Кремля на Крымский канал

Меньше чем через месяц после своего назначения начальником Генерального штаба генерал Руслан Хомчак уже рассказывал о запланированных реформы в Вооруженных силах Украины, в частности оптимизации их численности, пишет интернет-издание «Думка«. Напомним — западные аналитики, а также военная разведка Украины считают, что Россия может воспользоваться ситуацией и попытаться захватить Крымский канал в этом году. Дело в том, что в Крыму пресной воды уже практически нет.

Так, в одной авиабригаде сократили целую эскадрилью. И вот опять, украинское военное командование издало приказ о сокращении на 20% десантно-штурмовых войск (ДШВ) и морской пехоты.

Возвращаясь к планам Хомчака, стоит сказать, что если будет изменена штатно-организационная структура бригад по факту наличия личного состава путем уменьшения количества должностей и отказа от некоторых структур, то они явно станут менее многочисленными и более управляемыми. Но в таком случае «в полный рост» встанет вопрос с ротации на Донбассе. Ведь уменьшенной в численности бригаде придется «нарезать» под ответственность меньшее количество километров фронта, а значит — вместо условных пяти бригад по ротации придется выдвигать семь или восемь.

А поскольку количество бригад — число постоянное, то в этом случае придется увеличивать время пребывания подразделения на фронте. Например, возвращаться к схеме 12:12, которая совсем не оправдала себя в прошлые годы — нельзя начать формировать новые бригады и уменьшать время пребывания на Донбассе.

И любое изменение структуры требует системного подхода — в мирное время на это работали десятки штатных теоретиков и практиков. Можно, конечно, списать на военное время и ввести новые штаты директивой Генштаба или приказом министра обороны Украины. Но тогда уж точно никто не будет знать, как такой шаг отразится в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Не будет «проседание» в боевой эффективности войск? На все эти вопросы ответов пока нет, но будем надеяться, что они появятся в ближайшее время.

https://www.dymka.com.ua/podiyi/genshtab-zsu-vydav-ukaz-pro-skorochennya-desantnyh-vijsk-ta-morskoyi-pihoty/