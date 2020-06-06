Диетологи рассказали чем заменить поливитамины

Обычно нехватка полезных веществ в организме наблюдается весной и в начале лета, и многие обращаются за помощью к специалистам или начинают самостоятельный прием поливитаминных комплексов. Диетологи рассказали, что при нехватке определенных витаминов и микроэлементов в организме необходимо включить в свой рацион большое количество свежей зелени, тем более, в это время года ее несложно найти.

Дело в том, что именно зелень помогает восполнить недостаток многих элементов. В первую очередь, включите в рацион петрушку, которая является чемпионом по содержанию минеральных солей и витаминов. Медики рекомендуют употреблять эту зелень при пониженной работоспособности и упадке сил. Кроме того, петрушка обладает мочегонным, противоаллергическим и болеутоляющим свойствами.

А еще в ежедневном рационе обязательно должен присутствовать сельдерей. Он прекрасно очищает кровь, обладает антисептическим и мочегонным действием. Эксперты рекомендуют включать сельдерей в рацион всем худеющим людям.

Третье место в списке самых полезных продуктов при весеннем авитаминозе занимает укроп. Он укрепляет иммунные силы организма, повышает иммунитет и обладает противовоспалительным и слабительным свойствами. Укроп является источником многих витаминов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и избавляет от запоров и метеоризма. Как отмечают эксперты, при весеннем авитаминозе ежедневная норма зелени в рационе должна составлять не менее 50 граммов.