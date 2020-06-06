Чехия выслала из страны российских дипломатов

Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата и выслала их из страны. Такое сообщение появилось в СМИ.

По информации, такое решение было принято после конфликта между российскими сотрудниками, итогом которого стали утверждения о том, будто Россия угрожает чешским политикам муниципального уровня отравлением. Инцидент нанес не малый ущерб чешско-российским отношениям.

Россия пока никак не ответила на высылку дипломатов.

Скандал разгорелся после заявления чешских СМИ о том, что в Прагу прибыл агент из Москвы, чтобы отравить мэра с помощью яда рицина. Причиной этому, по данным чешской стороны, послужил снос памятника маршалу Коневу. Россия эти обвинения ,естественно,отрицает.

Конфликт между Россией и Чехией все больше напоминает дело Скрипалей, которое произошло в 2018 г. в Солсбери. Правительство Великобритании тогда обвинило российские спецслужбы.