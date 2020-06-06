«  
  »

Чехия выслала из страны российских дипломатов

Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата и выслала их из страны. Такое сообщение появилось в СМИ.

По информации, такое решение было принято после конфликта между российскими сотрудниками, итогом которого стали  утверждения о том, будто Россия угрожает чешским политикам муниципального уровня отравлением. Инцидент нанес не малый ущерб чешско-российским отношениям.

Россия пока никак не ответила на высылку дипломатов.

Скандал разгорелся после заявления чешских СМИ о том, что в Прагу  прибыл агент из Москвы, чтобы отравить мэра с помощью яда рицина. Причиной этому, по данным чешской стороны, послужил снос памятника маршалу Коневу. Россия эти обвинения  ,естественно,отрицает.

Конфликт между Россией и Чехией все больше напоминает дело Скрипалей, которое произошло в 2018 г. в Солсбери. Правительство Великобритании тогда обвинило российские спецслужбы.

6 июня, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  