Британская киноакадемия объявила номинантов на премию года

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила номинантов премий BAFTA TV Awards и BAFTA Craft Awards.

Сериал канала HBO «Чернобыль» может получить 14 наград, в том числе за костюмы, визуальные эффекты и работу режиссера. Семь номинаций получил третий сезон «Короны» Netflix, по шесть — у детектива «Гири/Хадзи» и «Дряни» с Фиби Уоллер-Бридж.

Джоди Комер снова может получить премию за роль Вилланелль в сериале «Убивая Еву», а Хелена Бонем Картер номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана» за воплощение образа принцессы Маргарет в «Короне».