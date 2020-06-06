Боевики в Ливии массово казнили женщин и детей в больнице

106 трупов, в том числе тела женщин и детей, нашли в больнице ливийского города Тархуна, который был зачищен от боевиков Халифы Хафтара. Об этом сообщает «Анадолу».

Как сообщили в штабе операции «Вулкан гнева», армия Правительства национального согласия Ливии «обеспечила контроль над населенным пунктом в 90 км к юго-востоку от Триполи». Бои велись 5 июня.

В настоящее время боевиков, сражавшихся на стороне Хафтара, преследуют правительственные силы, уточнили в штабе. Там добавили, что теперь правительственные силы планируют взять под контроль города Сирт и Джуфра, а также южные нефтяные районы Ливии.

Напомним, в Ливии боевики под управлением Халифа Хафтара ведут боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи.