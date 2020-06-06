Анатолий Гриценко прокомментировал результаты соцопроса о вступлении Украины в НАТО

Анатолий Гриценко, комментируя на своей странице в Фейсбук результаты недавнего соцопроса, проведенного социологами КМИС, отметил, что 12-13 процентов респондентов — это «вата», люди, которые хотят объединяться в союзное образование с врагом. При этом политик добавил, что 28-35 процентов опрошенных занимают нейтральную позицию — они хотят, чтобы Украина вообще никуда не вступала.

Обратил Гриценко внимание и на то, что курс на вступление в Евросоюз и в НАТО, зафиксированный в Конституции, поддерживают 42-46 процентов респондентов, то есть. меньше, половины. Понять их все-таки можно. Скорее всего, свою роль сыграло разочарование в ЕС с его размытыми ценностями и неэффективностью.

Зато «нейтралов» понять никак нельзя. Эти люди, по всей видимости, верят, что Украина способна сама себя защитить. Правда, они не знают, что в таком случае оборонный бюджет придется увеличивать в 4-5 раз. Сразу логичный вопрос — увеличивать за счет кого? Врачей? Учителей? Также Гриценко подчеркнул, что он не понимает мазохизм и беспринципность «ваты» — ведь эти люди на 7-м году войны готовы заключать союз с врагом, убивающим украинцев, и оккупировавшим наши территории.