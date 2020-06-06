Алина Гроссу не решается рассказать о своих пластических операциях

Украинская певица и актриса Алина Гросу в интервью популярному журналу откровенно рассказала о своих пластических операциях. Знаменитость пожаловалась, что вокруг нее постоянно ходят слухи, как касательно личной жизни, так и об изменениях внешности. Сама же Гросу уверяет, что последний раз ложилась под нож хирурга еще в детстве, а сейчас ее внешний вид изменился из-за того, что она сильно похудела.

«К пластическим операциям не имею никакого отношения! В последний раз я находилась под наркозом в четыре года… Изменилась я лет в 18-19, когда сильно похудела и перекрасилась в блондинку. На вопросы о «пластике» я с кайфом ответила бы и под детектором лжи. Мне скрывать нечего! А если бы что-то и делала — призналась бы сразу. Толку скрывать?», — заявила Алина.

Ранее Гросу неожиданно похвасталась наградой, которую получила от телеканала «Україна». Певица сообщила, что ее композиция « VOVA » получила награду и звание «Лучшая Песня года 2019». Об этом артистка сообщила на своей личной странице в Инстаграм.