ВВС США: обломки взорвавшегося в космосе бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки топливного бака разгонного блока «Фрегат-СБ» разлетелись на тысячи километров, сообщают СМИ со ссылкой на данные, размещенные на специализированном сайте ВВС США space-track.org. Бак взорвался на орбите в начале мая и разлетелся на 65 обломков.

Бак отделяется от разгонного блока после израсходования топлива и остается на орбите Земли. В 2011 году «Фрегат-СБ» выводил в космос обсерваторию «Спектр-Р».

По информации американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 км и максимальными — от 2574 до 5101 км. Угрожают ли обломки действующим спутникам, неизвестно. Ранее в «Роскосмосе» подтвердили разрушение бака.