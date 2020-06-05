Всемирная туристическая организация обьявила о вводе COVID-паспортов для всех туристов

Специальное учреждение ООН, Всемирная туристская организация (ЮНВТО), разработала правила для стран, которые открывают свои границы для иностранных туристов после пандемии.

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили сообщил, что они работают над специальными требованиями для государств и планируют ввести международные паспорта для путешественников, переболевших коронавирусом.

«Мы уже завершили проект санитарного паспорта. Речь идет о COVID-паспорте. Затем следуют конкретные правила нахождения в гостинице, нормы гигиены и другие нормативы о том, как вести себя в музеях, парках, местах массового скопления людей», — заявил генсек ЮНВТО .

Пололикашвили также сообщил, что организация выпустит специальный протокол «От дома к дому». В документе будет прописано, какие этапы проверки необходимо будет проходить перед вылетом, а также на каком транспорте лучше всего добираться домой из аэропорта. Эти предписания помогут путешественникам не заразиться коронавирусом во время поездки. Что касается COVID-паспортов, пока не уточняется, в какой форме — электронной или бумажной — они будут реализованы и для каких целей понадобятся.

Во Всемирную туристскую организацию входят 159 из 193 государств – членов ООН. Отмечается, что разрабатываемые требования к международным поездкам станут обязательными для всех стран, входящих в ЮНВТО, и их граждан, выезжающих за рубеж.