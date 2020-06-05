Все больше людей выражают несогласие с поправкой в Конституцию РФ,обнуляющую президентский срок Путина

Группа депутатов из Москвы и регионов обьединились и призвали народ России не голосовать за поправки в Конституцию РФ,которые, фактически, дают возможность узурпировать власть в стране.Об этом на своей странице в социальной сети заявила депутат из Москвы Юлия Галямина.

Депутат подчеркнула, что политики из многих регионов говорят о том, что изменений в социальной и политической жизни, а также в экономике страны не будет без сменяемости власти.

«Главная идея этого изменения — обнуление президентских сроков Владимира Путина — сохранение надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни – бесправия, лжи и несправедливости государства — спрятана за многословием декоративных обещаний», — написала политик.

По ее словам, за всеми поправками, которые обнуляют президентские сроки, стоит только страх узурпаторов власти перед людьми и неуважение к россиянам. Соответствующий документ, как она утверждает, подписали муниципальные депутаты из 26 регионов России. Они категорически не согласны с Владимиром Путиным и уверены, что их мнение разделяет большинство российских граждан. По мнению многих депутатов, голосование за поправки в Конституцию — это попытка государственного переворота.