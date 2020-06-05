В Вашингтоне появились подразделения без опознавательных знаков

А во вторник журналисты, освещавшие протесты в центре Вашингтона, заметили десятки силовиков в камуфляже и шлемах.

У силовиков не было бейджей, шевронов и других опознавательных знаков. Некоторые из них отказывались отвечать на вопросы журналистов о своей принадлежности.

Когда корреспондент журнала Mother Jones Дэн Фридман спросил мужчин в камуфляже, к каким органам они относятся, те отвечали лишь, что “к министерству юстиции” или “к федеральному правительству”.

В своей статье Фридман сравнивает увиденных им силовиков с “зелеными человечками” на территории Украины.

Похожая ассоциация родилась у сотен американцев в “Твиттере”.

“Зеленые человечки Трампа”, — прокомментировал появление силовиков Уолтер Шауб, возглавлявший Управление правительственной этики США в администрации Обамы.

У других возникли опасения, что Трамп мог прибегнуть к услугам Эрика Принса, основателя частной военной компании Blackwater. Принс — младший брат министра образования США Бетси Девос.

Именно с этими наемниками связал силовиков аккаунт группы хакеров Anonymous, у которого больше 6 млн подписчиков. Но гипотеза оказалось ошибочной.

Когда на мужчин в камуфляже обратил внимание корреспондент MSNBC, его подписчики узнали экипировку спецподразделений Федерального бюро тюрем.

Наблюдатели также вспомнили, что в понедельник общественное радио NPR сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что министр юстиции США Уильям Барр распорядился отправить эти подразделения в Вашингтон и Майами.

В ответ на вопросы журналистов пресс-секретарь Минюста подтвердил, что силовики без опознавательных знаков относятся к Федеральному бюро тюрем.

Новости с улиц Вашингтона встретили резкую реакцию со стороны оппозиции и либеральных изданий.

“Мы не можем терпеть секретную полицию в Америке”, — заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Он собирается внести законопроект, который сделает обязательным для всех федеральных силовых структур идентифицировать своих сотрудников в униформе при исполнении обязанностей на территории страны.

Демократы в конгрессе потребовали предоставить им информацию обо всех структурах, которые обеспечивают безопасность во время протестов в столице.

Письмо за подписью председателя комитета по юстиции Палаты представителей США Джерри Надлера и других демократов адресовано главам силовых ведомств в администрации Трампа.