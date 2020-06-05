В Украине снимут биографический фильм о художнике Казимире Малевиче

В Украине снимут биографический фильм о художнике Казимире Малевиче — автора одной из самых известных картин «Черный квадрат».

Режиссером фильма выступит Дарья Онищенко («Истальгия», «Забытые»), сценарий написан Дарьей и Анной Паленчук. Проект попал в сценарную лабораторию известной европейской программы MIDPOINT, где у создателей фильма будет возможность посоветоваться с профессионалами компаний Netflix и HBO.

В основе байопика — история противостояния абстракциониста Казимира Малевича с известным конструктивистом Владимиром Татлиным. Эксцентричные и неординарные личности, привлекательные и харизматичные мужчины, эти художники всю жизнь боролись за признание своего творчества. Но чем успешнее становился Малевич, тем внимательнее за ним следило НКВД.

В картину войдут тайны из жизни великого художника, история его детства в Украине, формирование как художника под влиянием украинского народного творчества, создание супрематизма как нового направления в искусстве, изображение на полотнах трагедии Голодомора, преследования художников-авангардистов советским режимом и непрестанная вера в то, что искусство должно быть свободным.

«Интересно, что Малевич и Татлин до сих пор считаются русскими художниками, хотя они оба провели свое детство в Украине, разговаривали на украинском языке, оба пели украинские песни. Татлин еще и играл на бандуре. А Малевич неоднократно подчеркивал, что на его формирование как художника повлияли именно украинская культура и украинская история», — отмечает режиссер Дарья Онищенко.

К работе над фильмом были привлечены эксперты-искусствоведы из Украины и из-за рубежа, историки. Главный консультант проекта — Татьяна Филевская, известная своим документальным фильмом о жизни и творчестве Казимира Малевича, а также автор книг, рассказывающих о жизни Малевича в Украине.

Релиз фильма запланирован на 2021 год.