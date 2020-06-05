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В Facebook сообщили, что соцсеть начнет отмечать посты контролируемых государством СМИ

В Facebook сообщили, что соцсеть начнет отмечать посты контролируемых государством СМИ.

«Мы считаем, что люди должны знать, если новости, которые они читают, исходят от изданий, которые могут находиться под влиянием правительства», — цитирует «Интерфакс» сообщение главы отдела кибербезопасности Facebook Натана Глейхера.

Маркировка сначала появятся на страницах СМИ, а в течение следующей недели будет добавлена в сообщения в ленте новостей. Определять является ли СМИ контролируемым государством, будут на основе схемы финансирования и структуры медиакомпаний, а также открытых источников отчетности о них.

Среди СМИ, которые получат в ближайшее время, Russia Today, Sputnik, Xinhua News и Philippine News Agency.

5 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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