ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

1 июня, секс-символу 1950-х годов – Мэрилин Монро (настоящее имя – Норма Джин Бейкер) исполнилось бы 94 года. Самая знаменитая блондинка в мире 58 лет назад была найдена мертвой с телефонной трубкой в руке в собственном доме.

Женщины ей завидовали, а мужчины просто теряли рассудок. Почему так произошло, до сих пор никто не знает, ведь у Мэрилин Монро не было поводов сводить счеты с жизнью, да и согласно официальной версии, причиной смерти стала передозировка снотворным. Американской легенде было всего 36 лет. Сегодня.Lifestyle собрали самые интересные факты из жизни голливудской красотки, о которых вы ранее не знали.

1. На данный момент существуют пять основных версий смерти Монро:

передозировка наркотиков;

самоубийство;

убийство, совершенное спецслужбами по приказу братьев Кеннеди во избежание огласки их сексуальных связей;

убийство, совершенное мафией;

трагическая ошибка психоаналитика Ральфа Гринсона, предписавшего Мэрилин принять хлоралгидрат вскоре после приема ею нембутала.

2. Мэрилин Монро – воспитанница детского дома, ее пытались удочерить 11 раз, но безуспешно.

3. В раннем детстве будущую звезду пыталась задушить ее родная бабушка, которая была больна шизофренией.

4. У знаменитой блондинки была «парафиновая» грудь (в те времена не было еще силикона).

5. Легенда кино была не только красивой, но и умной. Монро любила читать литературу, а ее библиотека насчитывала 400 томов разных авторов.

6. По рассказам режиссеров, которые снимали кино со звездой, Мэрилин постоянно путала текст и опаздывала на съемки. Иногда требовалось до сорока дублей, чтобы снять эпизод.

7. Смерть 36-летней актрисы вызвала так называемый «эффект Вертера» (массовая волна подражающих самоубийств), в результате чего сотни американцев последовали ее примеру.

8. Настоящий цвет волос Мэрилин Монро – каштановый. А чтобы найти свою изюминку во внешности, актриса сменила около 14 оттенков блонда – от русо-золотого до платинового.

9. Монро стала одной из первых женщин-продюсеров в Голливуде и даже создала продюсерскую компанию Marylin Monroe Productions.

10. Знаменитость не любила бриллианты и специально для выхода на сцену брала их в аренду.