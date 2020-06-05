Специалист назвал главные признаки прослушки телефона

Необычное «поведение» смартфона, спонтанные перезагрузки, наличие постороннего программного обеспечения и повышенный расход батареи — все эти нюансы могут быть не только симптомом технической неисправности, но и свидетельствовать о наличии на устройстве шпионского ПО.

«Если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается-выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки. Телефон перегревается, когда вы его не используете, — бывают из-за батарейки, из-за программного обеспечения подобные проблемы, — но если вы его не трогаете, то, по идее, он должен быть нормальной температуры»-говорит эксперт.

Чтобы вовремя отреагировать на появление подобного шпионского софта, специалист рекомендует регулярно проверять список установленных приложений на смартфоне и установить специальное программное обеспечение, препятствующее слежке. Прослушка может осуществляться самыми разными способами, как при помощи аппаратного обеспечения, так и с использованием специальных тайно установленных приложений.