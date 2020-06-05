Скончался любимый актер комедий Гайдая

© Стоп-кадр видео, кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

© Стоп-кадр видео, кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Ушел из жизни известный советский и российский актер, народный артист России Михаил Кокшенов. О кончине актера сообщила в своем Facebook поэт-песенник Любовь Воропаева.

Актер скончался на 83-м году жизни. Известно, что в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Снялся в более 100 фильмах.

Наиболее известен ролями в фильмах «Не может быть», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других.