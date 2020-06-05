Шпагаты не помогли. Волочкова погрязла в долгах

Некоторые знаменитости имеют короткую память или мошенническую жилку. Речь идет об неуплате налогов. Этот позорный список в этом году возглавила балерина всия Руси Волочкова.У нее обнаружилось сразу 12 задолженностей на общую сумму в 347 тысяч рублей. Больше всего танцовщица должна по транспортному налогу. Сумма – 123 тысячи рублей. Кроме того, она по каким-то причинам не оплатила квартплату за свое жилье в Москве. Здесь образовалась немаленькая цифра в 113 тысяч рублей. Также танцовщица должна за квартиру в Санкт-Петербурге – 48 тысяч рублей и за земельный участок в Подмосковье – 28 тысяч.

Любопытно, что задолженности образовались далеко не вчера. По ним уже только пенями накапало порядка семи тысяч рублей.

Сложно поверить,что прима ,по ее словам,собирается замуж за богатого и красивого таинственного поклонника.Разве позволил бы богатый и красивый так погрязнуть в долгах любимой женщине? Хотя у ее близкого друга Джигурды немного другая информация по поводу ее мужчин.

Он как-то уверенно заявил,что у танцовщицы очень много мужчин, которые от нее без ума. «Богиня Волочкова, как Клеопатра. У нее целый гарем», — сказал в интервью Никита.

Если с женихами Волочковой ничего не ясно,то с долгами все понятно. Видимо,с деньгами у красотки туго.