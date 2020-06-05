Российский журналист назвал россиян расистами и посоветовал не комментировать события в Америке

В России не знают, что такое жизнь в Америке. Поэтому граждане страны не должны осуждать погромы и пожары, которые устраивают демонстранты в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, и ответные действия стражей порядка. Об этом заявил телеведущий Владимир Познер, много лет проживший в США.

По его мнению, все рассуждения о происходящем сейчас на улицах американских городов «поверхностны» и «ошибочны». Журналист не скрывает, что его раздражают попытки людей оценить происходящее за океаном, ведь это «другая страна с другой историей». Тем более, что россияне сами являются расистами.

«Большинство россиян априори относятся к чернокожим хуже, чем к белым, и поэтому склонны сразу осуждать черных», — сказал Познер.