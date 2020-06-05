Петр Порошенко может побороться за кресло мэра Киева

Соратники пятого президента Украины Петра Порошенка предлагают ему баллотироваться на должность мэра города Киева. Надо напомнить,что еще до революции 2014 года,Петр Алексеевич планировал побороться за эту должность ,но позже приоритеты поменялись.

Порошенко, как известно, принял участие во внеочередных президентских выборах в 2014 году, и уверенно победил в первом туре, однако на второй срок пятому президенту переизбраться не удалось. В сложившейся ситуации кресло мэра столицы может стать для лидера «Европейской солидарности» неплохим плацдармом для подготовки камбэка. Если Порошенко действительно согласиться выставить свою кандидатуру на должность столичного городского головы, то это существенно изменит расстановку сил в «битве за Киев».

В этой связи стоит напомнить, что согласно последним соцопросам, «Европейская солидарность» лидирует в рейтинге политических сил на выборах в Киевраду, опережая «Слугу народа» примерно на 3 процента. УДАР Виталия Кличко занимает третье место в рейтинге электоральных симпатий, недавно презентованном центром Socis.