От партии «Европейская Солидарность» баллотироваться на должность мэра Киева предложили Виталию Кличко

Ирина Геращенко записала открытое видеообращение к украинцам и мэру Киева Виталию Кличко. В обращении Геращенко от имени команды политсилы предложила Кличко выдвигаться в мэры Киева от «Европейской Солидарности» и стать первым номером в партийном списке «ЕС» в Киевсовет на выборах в конце октября.

Ирина Геращенко отметила, что свежие соцопросы в Киеве четко дали понять, что именно партия пятого президента Петра Порошенко лидирует среди всех партий, которые готовятся принимать участие в выборах. Также безоговорочным лидером по всем опросам есть действующий мэр Кличко. Это яркий пример того, что жители столицы хотят единения «ЕС» и Кличко.

Геращенко подчеркнула, сотрудничество команды Петра Порошенко и Виталия Кличко имеет продолжительную историю. Взять хотя бы, к примеру, 2015-й год. Тогда на местных выборах политсила Порошенко поддержала Кличко. Сегодня формула победы на выборах не поменялась. Нардеп отметила, что, учитывая пожелания киевлян «ЕС» готова и в этот раз идти с Кличко в одной команде на выборы, чтобы и дальше преобразовывать город, осуществлять те изменения, которые одобрят киевляне.