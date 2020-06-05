Ольга Бузова пообещала деньги за просмотр своего нового клипа

Ольга Бузова представила поклонникам свое новое творенье на песню «Орбит без сахара». Знаменитость предстала в образе девушки из космоса, а также засветила в кадре жевательную резину марки «Орбит». К слову, именно об этом продукте без сахара поет звезда. Примечательно, что в описании клипа Оля пообещала подарить 10 тысяч рублей тому, кто оставит под видеоработой самый адекватный комментарий.

«Хочешь поиграть со мной?… Тогда смотри клип #орбитбезсахара. Смотри, комментируй, ставь лайки, делись с друзьями. Лучший комментарий — 10 тысяч рублей в карму. Погнали», — написала артистка.

Пользователи сети,как обычно, разделились на два табора: одни принялись хвалить Бузову, другие – критиковать. «У вас такой красивый трек вышел, продолжайте в том же духе», «Клип бомбический, надо признать. Я думаю, лучший у Ольги. Без всякого стеба, бреда, перьев и голых задниц. Действительно серьезная годная работа. Мне зашло»,

«Унылое г*вно без сахара и без голоса», — писали люди.