Немецкие, шведские и финские неонацисты обучаются терроризму под Петербургом и воюют на Донбасе

Правые экстремисты из Германии проходят специальную подготовку в военизированном лагере под Санкт-Петербургом. Об этом узнал немецкий новостной журнал «Фокус».

По данным издания, в лагере под названием «Партизан» тренируются члены неонацистских партий «Молодые националисты» и «Третий путь», некоторые из них находятся в черных списках Федерального ведомства Германии по защите Конституции.

Инструкторами в тренировочном центре работают активисты православного «Русского имперского движения» (РИД), которое борется за «превосходство белой расы». Около двух месяцев назад Госдепартамент признал эту ультранационалистическую организацию террористической группировкой.

Журналисты «Фокуса» утверждают, что курсантов, в число которых входят также шведы и финны, обучают владению оружием, рукопашному бою и работе с взрывчатыми веществами. Несколько выпускников курса участвовали в боевых действиях на востоке Украины в составе пророссийских бандформирований.

Как пишет журнал, «российские власти прекрасно осведомлены» о существовании базы, на которой готовят террористов, но Путин «терпит их».

https://www.9tv.co.il/item/14677