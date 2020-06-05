Известный баскетболист снимет кино о расизме

Американский баскетболист Леброн Джеймс, основавший собственную кинопродюсерскую компанию SpringHill Entertainment, профинансирует документальный проект о большой расовой бойне 1921 года.

Сейчас, когда в США бушуют протестные акции и демонстрации, распространившиеся в половине штатов после того, как белый полицейский из Миннеаполиса убил афроамериканца Джорджа Флойда, наступив ему коленом на шею и продержав так почти девять минут, Леброн Джеймс анонсировал документалку о беспорядках в Талсе 1921 года, крупнейшей распре на расовой почве в истории Америки.

Отметим, что именно с этого исторического события начинался прошлогодний супергеройский сериал «Хранители», вышедший на HBO.

Режиссером проекта выступит Салима Корома, ранее снявшая документалку «Плохой рэп» с Аквафиной.