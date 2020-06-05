«  
  »

Израиль: В Тель-авиве строят дорогу с беспроводной зарядкой для электромобилей

 

Израильская компания Electreon Wireless к середине августа запустит первый в стране участок трассы в Тель-Авиве с возможностью беспроводной подзарядки электротранспорта на ходу. Она же начала работы по аналогичному проекту на шведском острове Готланд. Там 4 км дороги с магнитными катушками под асфальтом помогут движению электрогрузовиков и электроавтобусов в сторону аэропорта. Если проект покажет себя хорошо, Швеция готова масштабировать технологию на тысячи километров своих дорог.

Обычно владельцы электромобилей ставят их на зарядку, как и смартфоны — на ночь. На следующее утро машина снова готова проехать 300 — 500 км. В случае необходимости можно воспользоваться и скоростными зарядными станциями по дороге. Тем не менее, идея пополнять запас энергии, не выходя из автомобиля, в фоновом режиме, гораздо привлекательнее, особенно если соединить ее с идеей беспилотного транспорта, пишет Elektrek.

«Представьте себе мир, в котором вы заказываете роботакси из Uber или любого другого места, как вам кажется, будут ли эти компании ждать пять часов, чтобы зарядить машину?» — задается риторическим вопросом Орен Эзер, глава Electreon Wireless.

Компания занимается установкой медных катушек под дорожным покрытием. Сначала приходится снять асфальт и выкопать траншею, затем заложить туда зарядное оборудование и закрыть яму свежим асфальтом. Энергия в катушки поступает через инверторы, размещенные по сторонам от дороги. Километр дороги можно оснастить беспроводной зарядкой за одну ночную смену подготовленной бригады.

Трассы с подзарядкой электротранспорта позволят производителям электромобилей использовать менее мощные и не такие тяжелые аккумуляторы, не жертвуя при этом запасом хода.

У компании в работе два пилотных проекта: один в Израиле — 2 км дороги в Тель-Авиве, второй в Швеции, на острове Готланд. Там будут переоборудованы 4 км трассы, ведущей к аэропорту. Ориентировочная стоимость шведского проекта Electreon — $12 млн. Большую часть средств выделит правительство. Если испытания пройдут успешно, в стране появятся тысячи километров электрифицированных дорог.


Источник: Хайтек+

5 июня, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  