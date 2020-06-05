Израиль: В Тель-авиве строят дорогу с беспроводной зарядкой для электромобилей

Израильская компания Electreon Wireless к середине августа запустит первый в стране участок трассы в Тель-Авиве с возможностью беспроводной подзарядки электротранспорта на ходу. Она же начала работы по аналогичному проекту на шведском острове Готланд. Там 4 км дороги с магнитными катушками под асфальтом помогут движению электрогрузовиков и электроавтобусов в сторону аэропорта. Если проект покажет себя хорошо, Швеция готова масштабировать технологию на тысячи километров своих дорог.

«Представьте себе мир, в котором вы заказываете роботакси из Uber или любого другого места, как вам кажется, будут ли эти компании ждать пять часов, чтобы зарядить машину?» — задается риторическим вопросом Орен Эзер, глава Electreon Wireless.

Компания занимается установкой медных катушек под дорожным покрытием. Сначала приходится снять асфальт и выкопать траншею, затем заложить туда зарядное оборудование и закрыть яму свежим асфальтом. Энергия в катушки поступает через инверторы, размещенные по сторонам от дороги. Километр дороги можно оснастить беспроводной зарядкой за одну ночную смену подготовленной бригады.

Трассы с подзарядкой электротранспорта позволят производителям электромобилей использовать менее мощные и не такие тяжелые аккумуляторы, не жертвуя при этом запасом хода.

У компании в работе два пилотных проекта: один в Израиле — 2 км дороги в Тель-Авиве, второй в Швеции, на острове Готланд. Там будут переоборудованы 4 км трассы, ведущей к аэропорту. Ориентировочная стоимость шведского проекта Electreon — $12 млн. Большую часть средств выделит правительство. Если испытания пройдут успешно, в стране появятся тысячи километров электрифицированных дорог.



Источник: Хайтек+