Холли Берри в 53 года показала «стальной» пресс

Американская актриса Холли Берри похвасталась идеальным прессом в свои 53 года. Ролик с тренировки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах Берри снимает с живота пояс и демонстрирует мокрый «стальной» пресс. Звезда приспустила тренировочные лосины, «засветив» татуировку на пояснице.

В интервью журналу Woman’s Health Берри рассказала, что специально не качает пресс. По словам актрисы, она отдает предпочтение комплексным тренировкам, одновременно задействующим все группы мышц.

Чтобы прокачать кор, звезда выполняет планки. Берри признается, что иногда стоит в планке так долго, что все ее тело «горит».

Актриса подчеркивает, что считает время очень ценным, поэтому любит, чтобы ее тренировки были максимально продуктивными.