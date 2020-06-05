Джамала призналась, о чем мечтает

Украинская певица Джамала продолжает радовать поклонников фото, где предстает в положении.

Так, на этот раз исполнительница разместила в своем Instagram снимки, на которых романтично позировала босая, одетая в роскошное пудровое платье с пышными рукавами. Свой образ артистка дополнила нежным макияжем.

Под фотографиями Джамала рассекретила, о чем сейчас мечтает.

Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море.

поделилась с поклонниками знаменитость

Со своей стороны, фанаты певицы не удержались и засыпали кумира комплиментами. Юзеры отметили, что звезде очень идет беременность.