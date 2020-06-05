Билли Айлиш призналась, почему ненавидит своих бывших

18-летняя Билли Айлиш стала главной героиней нового номера британской версии GQ за июль-август. В беседе с журналистами многократная обладательница премии «Грэмми» затронула тему бодишейминга и принятия себя. Певица призналась, что все ее бывшие возлюбленные подвергали ее фигуру критике, из-за чего у нее появились серьезные проблемы с уверенностью в себе.

Вот вам сенсация: я никогда не чувствовала себя желанной. Мои экс-бойфренды не способствовали моей уверенности в себе. Ни один из них. И это очень серьезная проблема в моей жизни — факт того, что я никогда никого физически не привлекала,

— поделилась Айлиш.

Билли АйлишИменно этими проблемами с самооценкой Билли Айлиш и объясняет свою любовь к мешковатой и максимально закрытой одежде — она просто не хочет, чтобы люди судили о ней исключительно по внешности:

Поэтому я одеваюсь так, как одеваюсь. Мне не нравится та мысль, что вы, ребята, абсолютно каждый из вас, судите о человеке по его фигуре и другим внешним признакам. Но это не значит, что я не проснусь однажды и не решу надеть майку, как уже делала раньше.

При этом Билли Айлиш чувствует, что со временем стала заложницей созданного ею самой необычного стиля, — это тоже начало ее сильно беспокоить. Певица вспомнила, как в один из периодов своей жизни пыталась быть «такой же, как все»: ходила по модным магазинам, покупала только то, что в тренде, — чтобы не выбиваться из толпы в школе. Однако это желание не выделяться из общей массы исчезло у девушки довольно быстро.

Иногда я одеваюсь как мальчишка, иногда — как чванливая девчонка. Часто чувствую себя загнанной в ловушку личности, которую создала собственными руками. Иногда мне кажется, что окружающие просто не воспринимают меня как женщину, — призналась Билли.

В беседе с журналистами Айлиш рассказала, что ни с кем не встречается в течение «долгих месяцев», и призналась, что ее попросту перестали привлекать люди. При этом певица не переживает по этому поводу и называет свое одиночество своеобразным наркотиком.