Билл Гейтс отреагировал на слухи о чипировании людей под видом вакцинации удивлением и смехом

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он хочет чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.

«Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов. Трудно отрицать [такие вещи], потому что это так глупо и странно», — цитирует Гейтса Business Insider.

В интервью радиопрограмме «Би-Би-Си Today» предприниматель сказал, что «сплетни и антинаучные высказывания» «приводят к разжиганию вражды между людьми». Гейтс добавил, что его «немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей», потому что они могут помешать формированию группового иммунитета, если часть людей откажется делать прививки. «И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода», — сказал основатель Microsoft.

«Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы.

Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», — добавил Гейтс.

Напомним, благотворительный фонд Билла и его супруги Мелинды Гейтс поддерживает медицинские проекты, в том числе разработку вакцины против Covid-19. В начале пандемии распространились слухи о том, что Гейтс хочет вживить микрочипы миллиардам человек под видом вакцинации от коронавируса и в результате сократить численность населения Земли. В том числе в попытках чипизировать население Гейтса обвинил режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ», но выпуск сняли с эфира.