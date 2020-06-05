Белоруссия сомневается,что качество газа из России соответствует нормам

Белоруссия не готова отказаться от российского газа, но и покупать его по нынешней цене не хочет. Чтобы получить возможность снизить стоимость поставок, Минск намерен проверить качество сырья. Минэнерго Белоруссии уже направило соответствующее письмо «Газпрому».

В документе отмечается готовность белорусской стороны к «конструктивному диалогу». Но для этого «Газпром» должен раскрыть «методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа», чтобы в Минске убедились, что она не противоречит законодательству Республики.

Как дали понять в Минске, покупающие топливо компании «Белтопгаз», «Нафтан» и «Газпром трансгаз Беларусь» усомнились в калорийности поступающего к ним продукта, а именно от этого показателя зависит его стоимость. Когда Минск получит все данные от «Газпрома», он все быстренько проверит и даст свою оценку, пообещали в Минэнерго Белоруссии.