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Белоруссия сомневается,что качество газа из России соответствует нормам

Белоруссия не готова отказаться от российского газа, но и покупать его по нынешней цене не хочет. Чтобы получить возможность снизить стоимость поставок, Минск намерен проверить качество сырья. Минэнерго Белоруссии уже направило соответствующее письмо «Газпрому».

В документе отмечается готовность белорусской стороны к «конструктивному диалогу». Но для этого «Газпром» должен раскрыть «методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа», чтобы в Минске убедились, что она не противоречит законодательству Республики.

Как дали понять в Минске, покупающие топливо компании «Белтопгаз», «Нафтан» и «Газпром трансгаз Беларусь» усомнились в калорийности поступающего к ним продукта, а именно от этого показателя зависит его стоимость. Когда Минск получит все данные от «Газпрома», он все быстренько проверит и даст свою оценку, пообещали в Минэнерго Белоруссии.

5 июня, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Экономика ﻿
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