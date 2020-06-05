Актриса Кейт Бланшетт едва не отпилила себе голову бензопилой

Время самоизоляции и вынужденных ограничений у многих людей вызывает не самые приятные ассоциации. Подобными воспоминаниями о недавних событиях поделилась и 51-летняя Кейт Бланшетт, принявшая участие в записи подкаста Джулии Гиллард, бывшего премьер-министра Австралии.

Вчера у меня случилась небольшая авария с бензопилой. Звучит очень и очень захватывающе, но на самом деле лишь звучит так. Все в порядке, если не считать небольшой царапины на моей голове, — сказала актриса, не пожелав уточнить, как и зачем оказалась рядом с бензопилой.

Кейт Бланшетт

Другие трудности карантина Бланшетт ощутила, когда ее дети перестали ходить в школу. Кейт и ее муж Эндрю Аптон воспитывают трех родных сыновей и приемную дочь. Кинозвезда призналась в интервью, что на год приостановила свою работу, чтобы больше внимания уделять старшему сыну, 18-летнему Дэшилу. На деле же все получилось не совсем так, как она планировала.

Осталась с 18-летним парнем, который не хочет иметь со мной ничего общего, — сказала она.