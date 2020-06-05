10 актеров сериала «Спасатели Малибу» тогда и сегодня

Спасатели Малибу — популярнейший сериал, выходивший с 1989 по 1999 годы, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый просматриваемый сериал в истории. Давайте проследим судьбу его актеров, которые в одно мгновение вознеслись на вершину славы.

1. Кармен Электра

За свою бурную профессиональную карьеру Кармен Электра успела побывать модель, актрисой, певицей и танцовщицей. После переезда в Калифорнию она успела сняться в эпизодических ролях и попасть на обложку журнала «Плейбой». В 1997 году ее пригласили в сериал «Спасатели Малибу». Как и Питер Фелпс, Кармен Электра снялась только в одном сезоне сериала, однако мы с уверенностью можем сказать что 43-летняя актриса и сегодня может, благодаря своим внешним данным, сняться в сериале про спасателей.

2. Питер Фелпс

Австралийский Питер Фелпс актер снимался в первом сезоне сериала. Однако, ему показалось мало роли, в которой он снимался и после окончания первого сезона Питер покинул сериал. Попробовав себя еще в нескольких ролях, актер вернулся в родную Австралию. В наши дни 55-летний актер предпочитает тихую семейную жизнь с любимой женой Донной и двумя детьми.

3. Паркер Стивенсон

Паркер Стивенсон дебютировал в первом сезоне сериала, после чего появлялся всего несколько раз в 1997 и 1998 году. После распада 14-летнего брака со звуздой Cheers Кирсти Алли, Паркер решил серьезно заняться фотографией. Сегодня 63-летний актер появляется как перед камерой, так и работает в качестве фотографа.

4. Николь Эггерт

В сериал Николь Эггерт попала уже состоявшейся звездой. Снявшись в 3 и 4 сезонах «Спасателей», актриса продолжала успешно сниматься в многочисленных фильмах и сериалах. Сегодня 43-летняя актриса известна тем, что активно сражается с лишним весом в реалити шоу, а также в свободное время водит свой собственный грузовичок с мороженым, продавая его детям.

5. Эрика Элениак

Начиная с 19 лет Эрика Элениак активно работала над своей карьерой, снимаясь в фильмах и сериалах. В июле 1989 года актриса попала на обложку журнала «Плейбой». Также в этом году она дебютировала в сериале «Спасатели Малибу». В общей сложности Эрика снялась в 44 эпизодах, после чего ушла по причине того, что ей не понравилась изменившаяся концепция сериала. В свое время, как и Николь Эггерт, Эрика боролась с лишним весом, попав в реалити шоу. Сегодня 46-летняя актриса является счастливой мамой и по ее словам, забот у нее больше, чем на пике карьеры.

6. Майкл Ньюман

Будучи профессиональным спасателем, Майкл попал в сериал поначалу в качестве консультанта, но затем его пригласили сняться в парочке эпизодических ролей, после чего Майкл получил одну из постоянных ролей, таким образом проведя в сериале целых 9 сезонов. Он даже снялся в продолжении — сериале «Спасательный патруль Гавайи», став одним из долгожителей сериала. Сегодня актер ведет тихую семейную жизнь. В 2011 году у него обнаружили болезнь Паркинсона.

7. Александра Пол

Александра Пол начала свою карьеру актрисы с 1982 года, когда ей еще было 19 лет. В третьем сезоне ее пригласили в сериал «Спасатели Малибу», где она играла вплоть до 7 сезона, когда по сценарию, ее персонаж был убит молнией. Однако, после этого Александра снялась в нескольких эпизодах в качестве персонажей, связанных с ее предыдущей ролью. Сегодня, 52-летняя актриса активно снимается во множестве фильмов и сериалов, а также является известным политическим активистом.

8. Дэвид Хассельхофф

Дэвид Хассельхофф — самая большая звезда сериала. Он снялся в 9 сезонах сериала в главной роли, после чего его пригласили в продолжение — сериал «Спасательный патруль Гавайи» и в полнометражный художественный фильм «Гавайская свадьба» по мотивам сериала. Сегодня многие обсуждают 63-летнего актера за многочисленные подтяжки лица, но тем не менее это не делает человека, попавшего в Книгу рекордов Гиннеса как самый показываемый мужчина на телевидении, его харизмы и популярности.

9. Ясмин Блит

Очаровательная брюнетка в 1995 году попала в списки самых сексуальных женщин мира, что сделало ее отличной кандидатурой на роль спасателя. Первый раз Ясмин Блит появилась в эпизодической роли в 4 сезоне, но ее быстро утвердили как одного из основных персонажей на следующие три сезона. После сериала она снялась в еще нескольких известных шоу, таких как «Нэш Бриджес». Сегодня актриса сражается с лишним весом и, по слухам, с наркотической зависимостью.

10. Памела Андерсон

Мало кому известно, но Памела Андерсон стала известной в момент своего рождения как первый ребенок, родившийся в Канаде после 100-летнего юбилея страны. Со стороны матери Памела Андерсон имеет русские корни. Её прапрабабушка была русской, она эмигрировала из России в Голландию, а оттуда в Канаду. Памела стала известной еще в Канаде, рекламируя пивной бренд. В 1989 году девушка дебютировала на обложке «Плейбой», снявшись после этого еще во множестве выпусков. В сериале «Спасатели Малибу» девушка снималась на протяжении 5 сезонов, снявшись также в фильме-продолжении сериала. После чего Памела снялась во множестве сериалов, став также известным активистом в области спасения животных, борьбы со СПИДОМ и даже легализации марихуаны. И, да, несмотря на злые языки, она выглядит еще очень и очень неплохо.